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Назван главный претендент на обмен Бена Симмонса из «Филадельфии»

Назван главный претендент на обмен Бена Симмонса из «Филадельфии»
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс попал в сферу интересов «Миннесоты Тимбервулвз». Об этом сообщает Pickandroll со ссылкой на журналиста Star Tribune Майкла Рэнда.

По мнению журналиста, «Тимбервулвз» — идеальное место для Симмонса. В команде он сможет хорошо сыграться с центровым Карлом-Энтони Таунсом и защитником Энтони Эдвардсом и за счёт них проявить свои сильные качества.

Игроками «Миннесоты», которые могут быть выставлены на обмен в случае осуществления сделки, являются, как сообщает источник, разыгрывающий Д'Анджело Расселл и защитник Малик Бизли.

Ранее сообщалось, что Симмонс с большой долей вероятности пропустит Олимпийские игры в Токио (Япония). Бен собирается сосредоточиться на развитии собственных навыков, в частности, поработать над качеством броска. О необходимости серьёзной работы в межсезонье говорил и главный тренер «Сиксерс» Док Риверс.

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