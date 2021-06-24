УНИКС объявил об уходе лидера после 4 лет в клубе

Атакующий защитник УНИКСа Джамар Смит покинул клуб. Об этом сообщается в официальном «твиттере» казанской команды.



«Джамар, спасибо за четыре отличных сезона! Джамар покидает клуб. Огромный вклад в успехи клуба, невероятные трёхочковые, новые рекорды – таким нам запомнится капитан. Мы благодарим Джамара за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы.

Фотографию можно посмотреть на странице УНИКСа в «Твиттере».

Смит выступал за казанский УНИКС с 2017 года. В 2019 году он был назначен капитаном команды. В сезоне-2020/2021 был признан самым ценным игроком Еврокубка.



Ранее сообщалось, что греческий специалист Димитрис Прифтис, возглавляющий УНИКС с 2017 года, покинет клуб.