УНИКС объявил об уходе лидера после 4 лет в клубе
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Атакующий защитник УНИКСа Джамар Смит покинул клуб. Об этом сообщается в официальном «твиттере» казанской команды.
«Джамар, спасибо за четыре отличных сезона! Джамар покидает клуб. Огромный вклад в успехи клуба, невероятные трёхочковые, новые рекорды – таким нам запомнится капитан. Мы благодарим Джамара за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы.
Фотографию можно посмотреть на странице УНИКСа в «Твиттере».
Смит выступал за казанский УНИКС с 2017 года. В 2019 году он был назначен капитаном команды. В сезоне-2020/2021 был признан самым ценным игроком Еврокубка.
Ранее сообщалось, что греческий специалист Димитрис Прифтис, возглавляющий УНИКС с 2017 года, покинет клуб.
Новость по темеДимитрис Прифтис покинет УНИКС и возглавит «Панатинаикос»
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