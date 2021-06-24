В чемпионате Украины изменили правила лимита на легионеров

Сегодня, 24 июня, исполнительный комитет федерации баскетбола Украины (ФБУ) утвердил изменения в регламенте, которые коснулись лимита на легионеров. Новые правила вступят в силу начиная с сезона-2021/2022 и коснутся как мужскую, так и женскую Суперлиги, а также Кубок страны. Об этом сообщается на официальном сайте ФБУ.



Отныне в заявку на матч чемпионата не может быть внесено более пяти игроков категории «Б» (легионеров), а на самом паркете могут присутствовать не более четверых легионеров. Примечательно, что команда окажется вынуждена играть вчетвером, если на площадке по какой-либо причине не будет ни одного представителя Украины.



В женских соревнованиях в заявке на матч может быть не более четырёх баскетболисток из категории «Б», а на площадке их число не может превышать отметку в три игрока.

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