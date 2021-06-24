Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» отреагировала на завершение карьеры 41-летним капитаном «Реала»

«Барселона» отреагировала на завершение карьеры 41-летним капитаном «Реала»
Комментарии

«Барселона» поздравила 41-летнего Фелипе Рейеса, выступавшего за «Реал» и являвшегося капитаном команды, с окончанием яркой карьеры и пожелала ему дальнейших успехов.

«Поздравляем Фелипе Рейеса с окончанием яркой карьеры. Один из лучших испанских баскетболистов. Удачи в будущем!» — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны», размещённом в её «твиттере».

Фото можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».

Рейес выступал за «Реал» с 2004 года, до этого он шесть лет представлял «Эстудиантес». Фелипе является двукратным чемпионом Евролиги (2015, 2018), семикратным чемпионом Испании (2005, 2007, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019), шестикратным обладателем Кубка Короля Испании (2000, 2012, 2014–2017) и пятикратным победителем суперкубка Испании (2012–2014, 2018, 2019). Игрок признавался MVP испанской лиги в 2009 и 2015 годах.

Новость по теме
Фелипе Рейес: я реализовал мечту своей жизни. «Реал» дал мне всё
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021