«Барселона» отреагировала на завершение карьеры 41-летним капитаном «Реала»

«Барселона» поздравила 41-летнего Фелипе Рейеса, выступавшего за «Реал» и являвшегося капитаном команды, с окончанием яркой карьеры и пожелала ему дальнейших успехов.



«Поздравляем Фелипе Рейеса с окончанием яркой карьеры. Один из лучших испанских баскетболистов. Удачи в будущем!» — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны», размещённом в её «твиттере».

Фото можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».

Рейес выступал за «Реал» с 2004 года, до этого он шесть лет представлял «Эстудиантес». Фелипе является двукратным чемпионом Евролиги (2015, 2018), семикратным чемпионом Испании (2005, 2007, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019), шестикратным обладателем Кубка Короля Испании (2000, 2012, 2014–2017) и пятикратным победителем суперкубка Испании (2012–2014, 2018, 2019). Игрок признавался MVP испанской лиги в 2009 и 2015 годах.