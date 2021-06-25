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Стало известно, что Кевин Дюрант сказал Яннису Адетокунбо после вылета из плей-офф

Стало известно, что Кевин Дюрант сказал Яннису Адетокунбо после вылета из плей-офф
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Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант пожелал звёздному игроку «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо выиграть розыгрыш НБА. После седьмого матча второго раунда плей-офф, в котором «Милуоки» одержал победу, Дюрант тепло поздравил Адетокунбо и сказал ему: «Выиграй его!». Очевидно, что речь шла о титуле НБА. Фраза Дюранта попала на послематчевое видео.

Ранее американские СМИ сообщили, что руководство «Бруклина» намеревается произвести чистку состава и усилить команду.

«Бруклин» вылетел из плей-офф НБА в полуфинале конференции. В седьмом матче с «Милуоки Бакс» был установлен антирекорд 50-летия Национальной баскетбольной ассоциации: ни один из запасных «Бруклина» не набрал ни одного очка. Последний раз такое в седьмой игре плей-офф НБА случалось в 1971 году.

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