Стало известно, что Кевин Дюрант сказал Яннису Адетокунбо после вылета из плей-офф

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант пожелал звёздному игроку «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо выиграть розыгрыш НБА. После седьмого матча второго раунда плей-офф, в котором «Милуоки» одержал победу, Дюрант тепло поздравил Адетокунбо и сказал ему: «Выиграй его!». Очевидно, что речь шла о титуле НБА. Фраза Дюранта попала на послематчевое видео.

Ранее американские СМИ сообщили, что руководство «Бруклина» намеревается произвести чистку состава и усилить команду.

«Бруклин» вылетел из плей-офф НБА в полуфинале конференции. В седьмом матче с «Милуоки Бакс» был установлен антирекорд 50-летия Национальной баскетбольной ассоциации: ни один из запасных «Бруклина» не набрал ни одного очка. Последний раз такое в седьмой игре плей-офф НБА случалось в 1971 году.