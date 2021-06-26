Шакил О'Нил спрогнозировал победителя Восточной конференции

4-кратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О’Нил поделился мнением о шансах «Атланты Хоукс» выйти победителем серии финала Востока в противостоянии с «Милуоки Бакс». По мнению Шакила, у «Хоукс» есть повод надеяться на удачный исход битвы с «Бакс». Во втором матче «Бакс» дома разгромил «Атланту» со счётом 125:91 и сравнял счёт в серии плей-офф — 1-1.



«Следующий разговор, который Нейт должен провести с командой, должен звучать так: «Ребята, мы можем их победить, мы уже делали это. Да, последний матч мы провели не очень. Но сейчас мы играем дома, чёрт возьми! Таких возможности больше не будет. Мы сейчас дома — Трэй, возьми мяч, мы сможем обыграть этих парней, если будем играть так, как в первой встрече». Я бы поставил на них», — приводит слова О’Нила Fadeaway World.

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