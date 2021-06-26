Гомельский отреагировал на нежелание Лундберга продлевать контракт с ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о нежелании разыгрывающего ЦСКА Габриэля Лундберга продлевать контракт с московским клубом.
«Владимир Александрович, ведь далеко не факт что Лундберг попадёт на драфт и уедет в НБА, или нынешний отказ означает, что в ЦСКА его не будет с высокой долей вероятности?» — поинтересовались у Гомельского на его официальном сайте.
«У Лундберга и его агента свои планы на продолжение карьеры. Я к этому отношусь с уважением. И надеюсь, что у него в НБА получится. Мне жаль, что Эффе предпочёл продолжение карьеры в НБА», — ответил Гомельский.
Лундберг начинал европейский сезон в польской «Зелена Гуре», а в феврале перешёл в московский ЦСКА. В составе армейцев Габриэль в матчах Евролиги набирал в среднем 11,3 очка, 2,5 подбора и 2,2 передачи за 20,1 минуты на площадке, реализуя 43,6% трёхочковых бросков.
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