«Милан» расстался с экс-игроком ЦСКА

Итальянский «Милан» на официальном сайте объявил об уходе из команды сербского форварда Владо Мицова. 36-летний баскетболист провёл в «Милане» четыре сезона. Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии, трижды стал победителем Суперкубка, один раз выиграл Кубок Италии. Кроме того, вместе с Мицовым команда впервые за 29 лет вышла в «Финал четырёх» Евролиги.



Ранее Мицов выступал в составе ЦСКА, в котором играл на протяжении двух сезонов — с 2012 по 2014 год.



В прошлом сезоне Евролиги Мицов набирал в среднем 6,1 очка, 1,6 подбора и 1,0 результативной передачи.



Ранее «Милан» объявил о переходе в состав команды форвардов Диноса Митоглу и Давиде Альвити, а также атакующего защитника Девона Холла.

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