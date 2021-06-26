«Милан» расстался с экс-игроком ЦСКА
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Итальянский «Милан» на официальном сайте объявил об уходе из команды сербского форварда Владо Мицова. 36-летний баскетболист провёл в «Милане» четыре сезона. Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии, трижды стал победителем Суперкубка, один раз выиграл Кубок Италии. Кроме того, вместе с Мицовым команда впервые за 29 лет вышла в «Финал четырёх» Евролиги.
Ранее Мицов выступал в составе ЦСКА, в котором играл на протяжении двух сезонов — с 2012 по 2014 год.
В прошлом сезоне Евролиги Мицов набирал в среднем 6,1 очка, 1,6 подбора и 1,0 результативной передачи.
Ранее «Милан» объявил о переходе в состав команды форвардов Диноса Митоглу и Давиде Альвити, а также атакующего защитника Девона Холла.
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