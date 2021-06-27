Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон назвал команду, ставшую контендером на долгие годы после ходов в межсезонье

Мэджик Джонсон назвал команду, ставшую контендером на долгие годы после ходов в межсезонье
Комментарии

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мыслями о недавних перестановках в составе «Даллас Маверикс». На должность главного тренера команды был назначен Джейсон Кидд, а Нико Харрисон стал генеральным директором клуба. Это, по мнению Джонсона, сделает «Даллас» претендентом на титул на долгие годы вперёд.

«И снова Марк Кьюбан сбивается с проторенной дорожки, но именно это и делает его таким великим бизнесменом. Назначение исполнительного директора Nike Нико Харрисона на должность генерального директора и Джейсона Кидда на пост главного тренера меняет всё. Эти двое сделают «Маверикс» претендентом на титул на долгие годы вперёд!» — написал Джонсон на своей официальной странице в «Твиттере».

Новость по теме
«Даллас» определился с новым главным тренером и президентом
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021