Мэджик Джонсон назвал команду, ставшую контендером на долгие годы после ходов в межсезонье
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Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мыслями о недавних перестановках в составе «Даллас Маверикс». На должность главного тренера команды был назначен Джейсон Кидд, а Нико Харрисон стал генеральным директором клуба. Это, по мнению Джонсона, сделает «Даллас» претендентом на титул на долгие годы вперёд.
«И снова Марк Кьюбан сбивается с проторенной дорожки, но именно это и делает его таким великим бизнесменом. Назначение исполнительного директора Nike Нико Харрисона на должность генерального директора и Джейсона Кидда на пост главного тренера меняет всё. Эти двое сделают «Маверикс» претендентом на титул на долгие годы вперёд!» — написал Джонсон на своей официальной странице в «Твиттере».
Новость по теме«Даллас» определился с новым главным тренером и президентом
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