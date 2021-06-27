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Андрей Ведищев рассказал о нововведении в Еврокубке, которое пошло бы на пользу «Локо»

Андрей Ведищев рассказал о нововведении в Еврокубке, которое пошло бы на пользу «Локо»
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Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев заявил, что введение в Еврокубке трёхлетних лицензий для постоянных участников пошло бы на пользу краснодарскому клубу.

«Мы рассматриваем Еврокубок как площадку, где можем завоевать путёвку в Евролигу по спортивному принципу. На совещании руководство Еврокапа обнародовало идею ввести в турнире трёхлетние лицензии для постоянных участников. Имей мы такую стабильность, могли бы выстраивать долгосрочные планы развития. Подобное нововведение пошло бы нам на пользу», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом чемпионата Маратом Араслановым.

Полную версию интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым читайте в статье на «Чемпионате» по ссылке.

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