Андрей Ведищев рассказал о нововведении в Еврокубке, которое пошло бы на пользу «Локо»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев заявил, что введение в Еврокубке трёхлетних лицензий для постоянных участников пошло бы на пользу краснодарскому клубу.

«Мы рассматриваем Еврокубок как площадку, где можем завоевать путёвку в Евролигу по спортивному принципу. На совещании руководство Еврокапа обнародовало идею ввести в турнире трёхлетние лицензии для постоянных участников. Имей мы такую стабильность, могли бы выстраивать долгосрочные планы развития. Подобное нововведение пошло бы нам на пользу», — сказал Ведищев в беседе с корреспондентом чемпионата Маратом Араслановым.

Полную версию интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым читайте в статье на «Чемпионате» по ссылке.