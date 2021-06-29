«Чикаго» готовит два громких трансфера на следующий сезон
Поделиться
«Чикаго Буллз» рассматривает возможность подписания лидера «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга и его одноклубника, разыгрывающего Спенсера Динвидди. Об этом информирует Pickandroll со ссылкой на репортёра NBC Sports Сэма Смита.
Прежде сообщалось, что Динвидди принял решение покинуть команду и может продолжить карьеру в Лос-Анджелесе. По информации источника, баскетболист заинтересован в возвращении в калифорнийский клуб. «Бруклин» считался одним из фаворитов нынешнего сезона. Но команда лишилась сразу нескольких ключевых игроков в решающих матчах.
Ранее форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал непопадание в сборные сезона НБА, из-за чего потерял $ 33 млн, которые он мог заработать по новому максимальному продлению контракта.
Комментарии
- 29 июня 2021
-
17:35
-
16:43
-
15:23
-
15:15
-
13:58
-
12:33
-
11:18
-
09:42
-
08:29
-
08:08
-
08:04
-
06:46
-
00:45
-
00:04
- 28 июня 2021
-
23:09
-
22:54
-
22:45
-
21:40
-
21:29
-
19:49
-
17:51
-
17:23
-
16:32
-
15:49
-
14:58
-
13:51
-
12:51
-
11:18
-
10:49
-
09:38
-
09:14
-
08:34
-
08:24
-
05:58
-
01:19
Партнерский контент