Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Чикаго» готовит два громких трансфера на следующий сезон

«Чикаго» готовит два громких трансфера на следующий сезон
Комментарии

«Чикаго Буллз» рассматривает возможность подписания лидера «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга и его одноклубника, разыгрывающего Спенсера Динвидди. Об этом информирует Pickandroll со ссылкой на репортёра NBC Sports Сэма Смита.

Прежде сообщалось, что Динвидди принял решение покинуть команду и может продолжить карьеру в Лос-Анджелесе. По информации источника, баскетболист заинтересован в возвращении в калифорнийский клуб. «Бруклин» считался одним из фаворитов нынешнего сезона. Но команда лишилась сразу нескольких ключевых игроков в решающих матчах.

Ранее форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал непопадание в сборные сезона НБА, из-за чего потерял $ 33 млн, которые он мог заработать по новому максимальному продлению контракта.

Новость по теме
Джейсон Тейтум отреагировал на потерю $ 33 млн из-за непопадания в сборные сезона НБА
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021