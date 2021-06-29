«Чикаго» готовит два громких трансфера на следующий сезон

«Чикаго Буллз» рассматривает возможность подписания лидера «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга и его одноклубника, разыгрывающего Спенсера Динвидди. Об этом информирует Pickandroll со ссылкой на репортёра NBC Sports Сэма Смита.



Прежде сообщалось, что Динвидди принял решение покинуть команду и может продолжить карьеру в Лос-Анджелесе. По информации источника, баскетболист заинтересован в возвращении в калифорнийский клуб. «Бруклин» считался одним из фаворитов нынешнего сезона. Но команда лишилась сразу нескольких ключевых игроков в решающих матчах.



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