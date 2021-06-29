Назван игрок, от которого «Лейкерс» с удовольствием избавились бы

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма может быть включён в сделку по обмену с потенциальными новичками команды. Всему виной позиция лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, который не ладит с Кайлом.
«В «Лейкерс» думают, что у них есть шанс подписать Дэмьена Лилларда. Это своего рода заблуждение. У «Лос-Анджелес Лейкерс» есть хорошие игроки. Но вот есть у них ещё один парень, Кайл Кузма. Леброн с ним не ладит. Они бы с удовольствием обменяли его, но он довольно дорогой», — цитирует эксперта Колина Каухерда heavy со ссылкой на подкаст The Colin Cowherd Podcast.
Ранее сообщалось, что Дэмьен Лиллард может запросить обмен из-за неспособности «Портленд Трэйл Блэйзерс» собрать конкурентоспособный состав и недавней негативной реакции болельщиков на назначение Чонси Биллапса на пост главного тренера команды.
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