Дэмьен Лиллард находится на грани ухода из «Портленда»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард может запросить обмен из-за неспособности команды собрать конкурентоспособный состав и недавней негативной реакции болельщиков из-за назначения Чонси Биллапса на пост главного тренера, сообщает Yahoo Sports.
Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка, 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата и 34,3 очка, 10,2 передачи за 41,3 минуты в шести играх плей-офф.
«Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда. Дэмьен оставался в «Портленде» главным образом из-за сильных связей с фанатами. Некоторые болельщики «Портленда» выступили против назначения Биллапса из-за обвинений в сексуальном насилии в 1997 году. Биллапс и Джейсон Кидд — кандидаты на пост главного тренера «Блэйзерс», назначение которых поддерживал Лиллард.
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