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Врачи вынесли вердикт по Яннису Адетокунбо

Врачи вынесли вердикт по Яннису Адетокунбо
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Известный журналист и инсайдер Эдриан Войнаровски сообщает, что лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо избежал серьёзной травмы левого колена. По данным источника, в ходе исследования было обнаружено, что связки баскетболиста остались целыми.

При этом пока неизвестно, когда Адетокунбо сможет вернуться в строй. Он продолжит программу реабилитации.

Баскетболист повредил левое колено в четвёртом матче серии с «Атлантой Хоукс». Адетокунбо столкнулся с центровым «Атланты» Клинтом Халепой. В результате столкновения Яннису пришлось покинуть паркет. Он так и не смог больше вернуться на поле. Яннис успел набрать 14 очков и 8 подборов за 24 минуты.

В настоящее время счёт в серии равный — 2-2. Следующий матч серии состоится 2 июля мск.

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