Врачи вынесли неутешительный вердикт по Виктору Оладипо

Защитник «Майами Хит» Виктор Оладипо вряд ли восстановится к началу следующего сезона НБА, сообщает Miami Herald. По информации источника, врач, который делал игроку операцию на сухожилии четырёхглавой мышцы правого бедра, сказал, что игрок будет готов к возвращению в ноябре, однако «Майами» не рассчитывает на то, что игрок сможет вернуться в такие короткие сроки.



Защитник перебрался в «Майами» в результате обмена с «Хьюстон Рокетс» перед дедлайном. Но 29-летний баскетболист в итоге провёл всего четыре матча за свою новую команду. В среднем он набирал 12,0 очка, делал 3,5 подбора, 3,5 передачи и 1,8 перехвата.



По окончании сезона-2020/2021 он станет неограниченно свободным агентом.



Игрок за последние 2,5 года перенёс уже несколько операций на колене. Ранее тренер команды Эрик Споэльстра отказался говорить о возможных сроках возвращения Оладипо.

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