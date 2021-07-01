Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Госдуме отреагировали на провал сборной России по баскетболу в отборе на Олимпиаду

В Госдуме отреагировали на провал сборной России по баскетболу в отборе на Олимпиаду
Аудио-версия:
Комментарии

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на потерю мужской сборной России по баскетболу шансов сыграть на Олимпиаде в Токио (Япония) после её поражения в матче с национальной командой Германии — 67:69.

«Непопадание сборной России по баскетболу на Олимпиаду в Токио — это очень плохая новость. Баскетбол — один из самых популярных видов спорта в России, да и на европейском клубном уровне у нас одни из самых известных и титулованных клубов. Что происходит в сборной — не очень понятно. Нашей Федерации баскетбола стоит задуматься, что ж такое происходит.

Если наши баскетболисты действительно отказались выступать за Россию — надо разбираться. Участвовать за сборную страны, которая тебя воспитала, они обязаны с любовью и гордостью. Травма — единственная уважительная причина, все остальные — неуважительные. Участвовать за национальную команду — долг любого гражданина РФ. Были разговоры, что не хотят выступать из-за тренера? Послушайте, им же не нужно крестить детей с главным тренером, надо играть во славу России. Это нечестно по отношению к россиянам, которые ждали от нашей команды побед и надеялись как минимум на квалификацию на Олимпиаду», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Новость по теме
Сборная России во второй раз подряд пропустит летнюю Олимпиаду
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021