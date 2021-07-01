В Госдуме отреагировали на провал сборной России по баскетболу в отборе на Олимпиаду

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на потерю мужской сборной России по баскетболу шансов сыграть на Олимпиаде в Токио (Япония) после её поражения в матче с национальной командой Германии — 67:69.

«Непопадание сборной России по баскетболу на Олимпиаду в Токио — это очень плохая новость. Баскетбол — один из самых популярных видов спорта в России, да и на европейском клубном уровне у нас одни из самых известных и титулованных клубов. Что происходит в сборной — не очень понятно. Нашей Федерации баскетбола стоит задуматься, что ж такое происходит.



Если наши баскетболисты действительно отказались выступать за Россию — надо разбираться. Участвовать за сборную страны, которая тебя воспитала, они обязаны с любовью и гордостью. Травма — единственная уважительная причина, все остальные — неуважительные. Участвовать за национальную команду — долг любого гражданина РФ. Были разговоры, что не хотят выступать из-за тренера? Послушайте, им же не нужно крестить детей с главным тренером, надо играть во славу России. Это нечестно по отношению к россиянам, которые ждали от нашей команды побед и надеялись как минимум на квалификацию на Олимпиаду», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.