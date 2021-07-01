«Улыбались и позировали». Чемпион ОИ Едешко раскритиковал сборную России по баскетболу

Прославленный советский баскетболист Иван Едешко, чемпион Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР критически высказался о поражении мужской сборной России по баскетболу в матче с национальной командой Германии (67:69), после которого россияне потеряли шансы сыграть на Олимпиаде в Токио (Япония).
«К ребятам есть претензии. Не по игре, а по тому, как они улыбались на площадке, позировали, что-то изображали, когда их снимали. Это страшно. Не было единого желания на лицах. А если оно есть, то это видно в действиях. Тут была какая-то пассивность — получится, не получится.
Очень жалко, учитывая богатые традиции нашего баскетбола. Уверен, что ни один человек, которого волнует баскетбол и спорт в целом, не смог бы сказать, что мы сражались и сделали всё что могли. Мы не сделали. Ребята не могут сказать, что сделали всё. Профессионал — это тот, кто получает деньги за игру. Но у нас я не увидел профессионалов, хотя деньги получают все», — сказал Едешко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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