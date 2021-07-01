В «Зените» заявили о минимальной вероятности сохранения лучшего игрока на следующий сезон

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о задачах команды в новом сезоне, а также высказался о вероятности сохранения лидера коллектива, разыгрывающего Кевина Пангоса.
«Хавьер Паскуаль — такой тренер, который сам себе ставит максимальные задачи. Ему их абсолютно не нужно ставить. Это тренер-победитель, который, по-моему, даже заявлял, что хочет выиграть титул с «Зенитом». Мы подписали с ним новый контракт, думаю, трёх лет ему должно хватить, чтобы какой-то титул взять. А если серьёзно, задачи ставятся советом директоров непосредственно перед сезоном, когда команда уже укомплектована. Тогда мы будем понимать, во-первых, какая у нас команда; во-вторых, силу наших соперников, которые сейчас тоже готовятся, комплектуются. Когда будет видна вся картина, будем строить конкретные стратегические планы. Пока можем обозначить только какие-то мысли и лозунги. Конечно, хотим выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Тогда мы были некой приятной неожиданностью. Попали в плей-офф и могли даже выше подняться в Евролиге. Для нас самих не очень приятной неожиданностью стало то, что мы выбыли из Единой лиги на стадии полуфинала. Но на то тоже есть объективные причины — этот полуфинал всё-таки должен был стать финалом.
Какая сейчас ситуация с Кевином Пангосом? Ситуация очень сложная. Многое говорилось, но пока вероятность того, что Кевин продолжит в «Зените», минимальная. У него сейчас несколько иные приоритеты, чем карьера в европейских клубах, он сам об этом заявлял. Всё будет зависеть от того, как всё будет происходить на рынке НБА», — приводит слова Церковного «Матч ТВ».
- 1 июля 2021
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