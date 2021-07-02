НБА выбрала меру наказания для Патрика Беверли за грязный приём против Криса Пола

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли, получивший удаление в четвёртой четверти шестого матча серии финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (103:130, 2-4), будет дисквалифицирован на старте следующего сезона за грубый толчок в спину разыгрывающего «Санз» Криса Пола, сообщает Yahoo Sports со ссылкой на источники в лиге.



Си Джей Пол, старший брат Криса, заявил, что НБА должна обратить внимание на прошлые проступки Беверли.



«Мы видим, что действия Беверли на площадке постоянно приводят к определённым последствиям. Из-за него Расселл Уэстбрук повредил мениск, Девин Букер сломал нос, а также пострадал Крис. Это не круто. Уверен, что лига вмешается и что-то предпримет. Но то, что Беверли проделывает во время матчей, — так в баскетбол играть нельзя», — сказал Си Джей Пол.

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