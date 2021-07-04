Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» выиграл борьбу у «Баварии» и «Милана» за лидера «Химок»

«Зенит» выиграл борьбу у «Баварии» и «Милана» за лидера «Химок»
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард Джордан Мики станет игроком «Зенита». Об этом информирует Eurohoops, ссылаясь на собственные источники. Ранее сообщалось об интересе к Мики со стороны «Баварии» и «Милана».

По сведениям источника, определяющим фактором в принятии решения Джордана по переходу в «Зенит» стала его роль в питерском клубе. Там он получит возможность играть роль тяжёлого форварда, а не центрового, что ему гораздо ближе.

Минувший сезон игрок провёл в «Химках». В матчах Евролиги он набирал 15,6 очка, делал 5,7 подбора и совершал 1,1 перехвата в среднем за матч.

До сих пор неизвестно, будут ли «Химки» принимать участие в следующем сезоне розыгрыша Единой лиги ВТБ. Сообщалось о серьёзных финансовых проблемах клуба. Известно, что пока лига разрабатывает календарь на меньшее количество команд.

Новость по теме
«Зенит» переподписал ключевого игрока
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021