«Зенит» выиграл борьбу у «Баварии» и «Милана» за лидера «Химок»

Тяжёлый форвард Джордан Мики станет игроком «Зенита». Об этом информирует Eurohoops, ссылаясь на собственные источники. Ранее сообщалось об интересе к Мики со стороны «Баварии» и «Милана».



По сведениям источника, определяющим фактором в принятии решения Джордана по переходу в «Зенит» стала его роль в питерском клубе. Там он получит возможность играть роль тяжёлого форварда, а не центрового, что ему гораздо ближе.



Минувший сезон игрок провёл в «Химках». В матчах Евролиги он набирал 15,6 очка, делал 5,7 подбора и совершал 1,1 перехвата в среднем за матч.

До сих пор неизвестно, будут ли «Химки» принимать участие в следующем сезоне розыгрыша Единой лиги ВТБ. Сообщалось о серьёзных финансовых проблемах клуба. Известно, что пока лига разрабатывает календарь на меньшее количество команд.