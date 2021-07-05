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Главный тренер сборной Греции уволился сразу же после непопадания на Олимпиаду

Главный тренер сборной Греции уволился сразу же после непопадания на Олимпиаду
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Рик Питино покинул должность главного тренера сборной Греции. Специалист оставил свой пост сразу после того, как команда не смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио. В матче квалификационного турнира Греция уступила Чехии (72:97).

«Я не буду продолжать работу. Я больше не являюсь главным тренером команды, работа была краткосрочной, у нас была такая договорённость. Я работал в течение шести недель. Не знаю, кто меня сменит, но есть замечательные греческие тренеры. Я буду помогать им в работе. Мы не достигли поставленной цели, не смогли попасть на Олимпийские игры. Чехия провела отличный матч. Соперник одержал победу, доминировал на подборе. Мы старались, но Чехия была лучше нас. Они сыграли в таком стиле, к которому мы не привыкли. Нам не удалось подготовиться должным образом», — цитирует тренера Gazzetta.gr.

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