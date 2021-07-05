Главный тренер сборной Греции уволился сразу же после непопадания на Олимпиаду

Рик Питино покинул должность главного тренера сборной Греции. Специалист оставил свой пост сразу после того, как команда не смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио. В матче квалификационного турнира Греция уступила Чехии (72:97).

«Я не буду продолжать работу. Я больше не являюсь главным тренером команды, работа была краткосрочной, у нас была такая договорённость. Я работал в течение шести недель. Не знаю, кто меня сменит, но есть замечательные греческие тренеры. Я буду помогать им в работе. Мы не достигли поставленной цели, не смогли попасть на Олимпийские игры. Чехия провела отличный матч. Соперник одержал победу, доминировал на подборе. Мы старались, но Чехия была лучше нас. Они сыграли в таком стиле, к которому мы не привыкли. Нам не удалось подготовиться должным образом», — цитирует тренера Gazzetta.gr.