Попавшая на Олимпиаду впервые за 17 лет сборная Италии получит мощное усиление

Форвард клуба НБА «Атланта Хоукс» Данило Галлинари пообещал, что сыграет в составе сборной Италии на Олимпийских играх — 2020 в Токио.



«Я всё ещё верю в систему Олимпийских игр, и если тренер и федерация баскетбола дадут мне возможность поехать на Игры, то для меня было бы большой честью стать частью этой команды», — приводит слова Галлинари журналист Майкл Скотто в своём «твиттере».



Накануне Италия в финале квалификации обыграла Сербию со счётом 102:95. Благодаря этой победе итальянцы в 13-й раз в истории выступят на Олимпийских играх. Соперниками Италии по групповому этапу станут Германия, Австралия и Нигерия.



Сербия — Италия — 95:102 (22:28, 23:29, 18:23, 32:22)



С: Анджушич – 27, Петрусев 22 + 5 подборов, Добрич – 17, Мицич – 8, Марьянович – 7, Бьелица – 5, Теодосич 5 + 5 передач.

И: Мэннион – 24, Полонара 22 + 12 подборов, Фонтеккио 21 + 8 подборов, Тонут — 15, Мелли — 5.

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