«Реал» подписал 3-летний контракт с игроком «Барселоны»
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Лёгкий форвард Адам Ханга продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает Eurohoops. По информации источника, игрок закончил процедуру расторжения контракта с каталонской «Барселоной» и подпишет трёхлетнее соглашение с мадридским клубом.
В прошлом сезоне Евролиги Ханга провёл 41 матч, набирая в среднем 4,6 очка, 2,2 подбора, 1,7 передачи и 1,1 перехвата.
32-летний венгерский баскетболист выступал в составе «Барселоны» последние четыре сезона. До этого он успел поиграть за такие клубы, как итальянский «Авеллино» (2014-2015), испанские «Баскония» (2013-2017) и «Манреса» (2011-2013), а также венгерский «Альбакомп» (2006-2011).
Ранее «Барселона» выражала обеспокоенность будущим переходом Ханги в состав «Реала».
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