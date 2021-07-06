«Реал» объявил о трансфере игрока сборной Франции
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Французский разыгрывающий Томас Эртель подписал контракт с «Реалом». Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Эртель выступал за «Барселону» с 2017 года, но не сумел завоевать доверие нового главного тренера Шарунаса Ясикявичюса. В декабре 2020-го «Барселона» оставила Эртеля в Стамбуле, не позволив игроку сесть в самолёт команды и вернуться в Испанию после выездного матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Клуб обвинял разыгрывающего в закулисных переговорах с принципиальным соперником мадридским «Реалом». В феврале игрок присоединился к «Виллербану».
Вчера, 5 июля, главный тренер сборной Франции Венсан Колле назвал итоговый состав из 12 игроков для участия в Олимпиаде в Токио – Эртель попал в заявку.
Новость по темеСборная Франции назвала итоговый состав на Олимпиаду в Токио
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