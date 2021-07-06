Журналистка Рэйчел Николс отстранена от работы после громкого скандала на ESPN

Телеканал ESPN отстранил ведущую Рэйчел Николс с работы у площадки во время серии финала НБА 2021 года «Финикс Санз» — «Милуоки Бакс», сообщает Sports Illustrated.



Малика Эндрюс заменит Николс. Рэйчел продолжит вести передачу The Jump.



«Мы считаем, что это лучшее решение для всех, кого это касается, чтобы сосредоточиться на финале НБА. Рэйчел продолжит вести The Jump», – заявил телеканал.



Случайно записанный телефонный разговор Николс во время прошлогоднего плей-офф НБА в «пузыре» Орландо стал причиной расового скандала на ESPN. Конфликтная ситуация началась, когда руководство канала назначило темнокожую Марию Тэйлор вместо Николс в качестве основной ведущей для освещения финальной серии НБА. Рэйчел заявила, что Мария получила работу благодаря необходимости повысить расовое разнообразие на канале. Позже Николс принесла извинения. Её поддержали коллеги, экс-баскетболисты НБА Кендрик Перкинс и Ричард Джефферсон.

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