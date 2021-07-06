Эксперт: Кавай Леонард может присоединиться к Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису в «Лейкерс»

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс, рассуждая на тему перехода форварда «Лос-Анджелес Клипперс», Кавайя Леонарда, в «Лос-Анджелес Лейкерс», заявил, что это его нисколько бы не шокировало.



«Если я вдруг открою новости и узнаю, что Кави перешёл в «Лейкерс», меня это нисколько не шокирует. Напротив, я был шокирован, когда он не присоединился к «Лейкерс». Мы все были потрясены. Это было как гром среди ясного неба. Я никогда не забуду, как открыл один из сайтов и увидел Кави в майке «Клипперс».

Что? Какая-то шутка – подумал я тогда. Но нет. Так почему бы ему сейчас не сказать: «Всё, я перехожу в «Лейкерс» — время настало», — сказал Бэйлесс в интервью на канале Skip and Shannon: UNDISPUTED в YouTube.