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Кевин Дюрант отреагировал на выпад со стороны Стива Керра

Кевин Дюрант отреагировал на выпад со стороны Стива Керра
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант на своей странице в «Твиттере» отреагировал на критическое сообщение в свой адрес от главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра. Керр заявил, что Дюрант должен уменьшить активность в этой социальной сети.

«Я не вижу никаких проблем в диалоге с болельщиками — напротив, это следует только поощрять. Лучше бы Стив подчеркнул, что я никогда не опаздываю и всегда отрабатываю каждое упражнение на тренировках. Во всяком случае это куда интереснее, чем мои действия в «Твиттере», — написал Дюрант.

Ранее Керр заявлял, что Дюрант в настоящее время — самый талантливый баскетболист и по мастерству превосходит легендарного шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

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