Инсайдер: Дюрант курит больше марихуаны, чем вы можете себе представить. Воняет весь дом

Американский журналист Мэтт Салливан раскрыл подробности частной жизни лидера «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. По словам журналиста, баскетболист курит очень много марихуаны.



«Дюрант курит больше марихуаны, чем вы можете себе представить. Однажды я был у него в гостях в час ночи Воняет весь дом. У него нет девушки, он не планирует свой отпуск. Единственное, что он любит делать — играть в баскетбол. И он ничего другого и не делает», — приводит слова Салливана Pickandroll.



Ранее Мэтт Салливан сообщил, что Кайри Ирвинг, Кевин Дюрант и другие игроки команды в разгар пандемии коронавируса тайно тренировались в бывшем зале члена Зала славы Коби Брайанта, нарушая устав Национальной баскетбольной ассоциации.

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