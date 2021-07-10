Сборная Испании понесла весомую потерю перед Олимпиадой в Токио

Тяжелый форвард сборной Испании и «Миннесоты Тимбервулвз» Хуанчо Эрнангомес пропустит Олимпийские игры в Токио (Япония) из-за вывиха левого плеча, сообщает AP News.
Игрок получил повреждение в товарищеском матче со сборной Франции (86:77), состоявшемся 8 июля.
«В настоящее время единственная забота всех сторон — здоровье игрока, и его быстрое и полное выздоровление, что позволит ему со свежими силами вернуться на площадку», — заявила испанская федерация.
Сборные Испании и Франции вновь сыграют в эти выходные. Затем испанцы вылетят в Лас-Вегас и станут одной из команд, которые сыграют с национальной командой США на выставочном турнире. Затем испанские баскетболисты вылетят в Токио.
Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.
Сборная России по баскетболу не смогла квалифицироваться на Олимпиаду в Токио. Потерпев два поражения, россияне заняли последнее место в группе и не смогли пробиться в следующую стадию турнира.
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