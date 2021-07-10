«Даллас» ставит в приоритет обмен Порзингиса и выбрал именитую трансферную цель

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Норман Пауэлл может перейти в «Даллас Маверикс». Игроком, с которым клуб готов расстаться ради совершения сделки, выступил один из лидеров «Далласа» Кристапс Порзингис. Об этом сообщается на странице LegionHoopsRoss в «Твиттере».



Согласно изданию Parlons Basket, которое, в свою очередь, ссылается на Daily News, ряды «Маверикс» может также пополнить разыгрывающий Спенсер Динвидди. Ранее Динвидди решил покинуть «Бруклин Нетс». 28-летний американец отказался от продления контракта на сезон-2021/2022. Сейчас он является свободным агентом. Динвидди пропустил более полугода из-за частичного разрыва крестообразной связки. В нынешнем сезоне он провёл лишь три матча.

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