«Даллас» ставит в приоритет обмен Порзингиса и выбрал именитую трансферную цель
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Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Норман Пауэлл может перейти в «Даллас Маверикс». Игроком, с которым клуб готов расстаться ради совершения сделки, выступил один из лидеров «Далласа» Кристапс Порзингис. Об этом сообщается на странице LegionHoopsRoss в «Твиттере».
Согласно изданию Parlons Basket, которое, в свою очередь, ссылается на Daily News, ряды «Маверикс» может также пополнить разыгрывающий Спенсер Динвидди. Ранее Динвидди решил покинуть «Бруклин Нетс». 28-летний американец отказался от продления контракта на сезон-2021/2022. Сейчас он является свободным агентом. Динвидди пропустил более полугода из-за частичного разрыва крестообразной связки. В нынешнем сезоне он провёл лишь три матча.
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