16-летний подросток украл роскошный автомобиль игрока НБА

Автомобиль стоимостью в $200 000 защитника «Орландо Мэджик» Терренса Росса был похищен 16-летним подростком, сообщает TMZ. Подозреваемый уже арестован.



Инцидент случился несколько недель назад. После поисков авто обнаружили в плачевном состоянии в нескольких километрах от Орландо.

Фото доступно в «Инстаграме» Терренса Росса.

«Теперь у меня нет автомобиля, и всё придётся начинать сначала. Я так зол. Это была лучшая машина, которая у меня когда-либо была. Теперь её нет. И с этим ничего не поделаешь. Я просто в ярости», — сказал Росс.

Ранее приводилось высказывание Росса о поединке экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье. Бой состоялся в ночь с 10 на 11 июля мск и завершился досрочно: Конор сломал ногу — победу присудили Порье.