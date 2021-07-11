Сборная США стала чемпионом мира U19, обыграв в финале Францию

В Риге (Латвия) завершился молодёжный чемпионат мира для игроков младше 19 лет. Сборная США стала победителем турнира, Франция — вторая, Канада — третья. MVP чемпионата признан центровой сборной США Чет Холмгрен. В символическую пятёрку чемпионата вошли Никола Йович (Сербия), Зак Эди (Канада), Виктор Вембаньяма (Франция), Джейден Айви (США), Чет Холмгрен (США).
Матч за третье место
Канада — Сербия — 101:92 (33:22, 17:32, 24:20, 27:18)
К: Матурен 31, Нембхард 21 + 10 передач, Устань 17 + 5 подборов, Эди 12 + 12 подборов + 5 блок-шотов, Проспер 8, Фишер 6
С: Мушикич 25 + 6 подборов, Петрович 16 + 7 передач, Стефанович 16 + 5 подборов + 6 передач, Йоксимович 15 + 7 подборов, Йович 14 + 6 подборов, Ковачевич 4
Финал
США — Франция — 83:81 (21:19, 16:23, 22:22, 24:17)
С: Айви 16, Лофтон 16 + 7 подборов, Миллер 12, Майлз 11 + 7 подборов, Холмгрен 10 + 5 передач, Болдуин 8, Чендлер 5 + 7 подборов
Ф: Вембаньяма 22 + 8 подборов + 8 блок-шотов, Лесмонд 13, Фриш 12, Демаги-Баллу 10, Стразель 8 + 8 передач, Шикамбу 9
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