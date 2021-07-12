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«Милуоки» обыграл «Финикс» в финале НБА и сократил отставание в серии, у Янниса 41 очко

«Милуоки» обыграл «Финикс» в финале НБА и сократил отставание в серии, у Янниса 41 очко
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В третьем матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 120:100 и сократил отставание в серии до 1-2.

В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (41 очко и 13 подборов), Джру Холидэй (21 очко и 9 передач) и Крис Миддлтон (18 очков). У «Санз» наиболее результативными в матче стали Крис Пол (19 очков и 9 передач), Деандре Эйтон (18 очков и 9 подборов) и Джей Краудер (18 очков).

Ранее в серии «Санз» побеждали со счётом 118:105 и 118:108. Четвёртый матч противостояния с участием этих команд пройдёт 15 июля.

Напомним, в финале Западной конференции «Финикс» прошёл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2, а в финале Востока «Милуоки» победил «Атланту Хоукс» – 4-2.

НБА - плей-офф. Финал. 3-й матч
12 июля 2021, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
120 : 100
Финикс Санз
Финикс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 41, Холидэй - 21, Миддлтон - 18, Лопес - 11, Портис - 11, Коннотон - 8, Такер - 7, Нвора - 3, Адетокунбо, Брайант, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Меррилл, Тиг, Тупан, Форбс
Финикс Санз: Пол - 19, Краудер - 18, Эйтон - 18, Джонсон - 14, Букер - 10, Пэйн - 7, Камински - 6, Бриджес - 4, Александер - 2, Крэйг - 2, Гэллоуэй, Картер, Мур, Надер, Смит, Шарич
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