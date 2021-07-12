Крис Пол проиграл в плей-офф 12 раз подряд при судействе одного арбитра

В ночь на 12 июля мск состоялся третий матч финальной серии НБА. «Милуоки Бакс» одержал победу в матче с «Финикс Санз» со счётом 120:100 и сократил отставание в серии (2-1). Примечательно, что встречу судил арбитр Скотт Фостер. Лидер «Санз» Крис Пол потерпел уже 12-е поражение подряд в матчах, которые судил этот арбитр.
При этом «Финикс» побеждал при судействе Фостера в недавнем матче плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс». Но ту встречу Пол пропустил, так как находился на изоляции из-за коронавируса.
Ранее в серии «Санз» побеждали со счётом 118:105 и 118:108. Четвёртый матч противостояния с участием этих команд пройдёт 15 июля.
Напомним, в финале Западной конференции «Финикс» прошёл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2, а в финале Востока «Милуоки» победил «Атланту Хоукс» – 4-2.
- 12 июля 2021
-
09:36
-
08:11
-
07:45
-
05:44
-
01:06
-
00:14
- 11 июля 2021
-
23:17
-
21:14
-
21:06
-
19:48
-
19:05
-
18:17
-
17:13
-
16:47
-
15:19
-
13:33
-
12:35
-
12:26
-
11:30
-
11:07
-
10:22
-
07:46
-
00:58
-
00:01
-
00:01
- 10 июля 2021
-
22:56
-
21:07
-
20:46
-
20:24
-
19:54
-
18:55
-
17:58
-
17:06
-
16:13
-
14:58