Крис Пол проиграл в плей-офф 12 раз подряд при судействе одного арбитра

В ночь на 12 июля мск состоялся третий матч финальной серии НБА. «Милуоки Бакс» одержал победу в матче с «Финикс Санз» со счётом 120:100 и сократил отставание в серии (2-1). Примечательно, что встречу судил арбитр Скотт Фостер. Лидер «Санз» Крис Пол потерпел уже 12-е поражение подряд в матчах, которые судил этот арбитр.

При этом «Финикс» побеждал при судействе Фостера в недавнем матче плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс». Но ту встречу Пол пропустил, так как находился на изоляции из-за коронавируса.

Ранее в серии «Санз» побеждали со счётом 118:105 и 118:108. Четвёртый матч противостояния с участием этих команд пройдёт 15 июля.

Напомним, в финале Западной конференции «Финикс» прошёл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2, а в финале Востока «Милуоки» победил «Атланту Хоукс» – 4-2.