«Барселона» рассталась с чемпионом мира в составе сборной Испании

Испанский баскетболист форвард Виктор Клавер официально покинул «Барселону», сообщает сайт клуба.
Ранее сообщалось, что Клавер может подписать многолетний контракт с «Валенсией», где он когда-то начинал свою карьеру в молодёжном составе. В составе этого клуба в 2010 году выиграл Кубок УЛЕБ.
В чемпионате Евролиги-2020/21 Клавер проводил 12 минут за матч на паркете, набирая 2,2 очка и 1,9 подбора. Всего он сыграл в 33 матчах в сезоне испанской лиги и Евролиги. На паркет за «Барселону» 32-летний Клавер вышел в 279 играх.
За сборную Испании игрок дебютировал в 2009 году. В том же году он получил золотые медали чемпионата Европы 2009 вместе со сборной. Через два года в составе сборной выиграл чемпионат Европы 2011. Также Клавер является чемпионом мира 2019 года в составе национальной сборной.
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