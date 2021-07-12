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Три игрока «Лейкерс» выразили недовольство положением в клубе

Три игрока «Лейкерс» выразили недовольство положением в клубе
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Сразу три игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» выразили недовольство положением в клубе, сообщает Essentially Sports. Среди недовольных количеством своего игрового времени оказались Монтрезл Харрелл, Андре Драммонд и Кайл Кузма.

«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. Лидер команды, 36-летний Леброн Джеймс, во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.

Ранее сообщалось, что Кайл Кузма может быть включён в сделку по обмену с потенциальными новичками команды. Всему виной позиция лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, который не ладит с Кайлом.

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