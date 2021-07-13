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Авторитетный инсайдер прояснил информацию о переходе Алексея Шведа в ЦСКА

Авторитетный инсайдер прояснил информацию о переходе Алексея Шведа в ЦСКА
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Авторитетный инсайдер Эмилиано Карчия на своей странице в «Твиттере» заявил, что защитник Алексей Швед очень близок к подписанию контракта с ЦСКА. Ранее об этом сообщала Eurostavka.

Минувший сезон Алексей провёл в «Химках», за которые выступал с 2015 года. Но подмосковный клуб из-за проблем с финансированием не смог заявиться на новый сезон. В результате Шведу приходится покинуть команду. В предыдущем сезоне в 13 матчах Единой лиги ВТБ Швед в среднем набирал 23,3 очка, делал 3,4 подбора и 8,1 передачу. Швед завершил регулярный чемпионат на первом месте по среднему количеству набранных очков и сделанных передач.

Швед — четырёхкратный чемпион России и победитель Евролиги в составе ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился о подписании контракта с разыгрывающим Шабаззом Напьером.

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