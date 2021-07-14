«Даллас» выбрал молодого звёздного игрока для объединения с Дончичем

«Даллас Маверикс» всерьёз рассматривает возможность подписания 23-летнего тяжёлого форварда «Атланты Хоукс» Джона Коллинза, сообщает Parlons Basket. В команде предполагают, что в его лице получат хорошее усиление состава, а также отличную связку с лидером коллектива Лукой Дончичем.



Отметим, что ранее не раз появлялись слухи о нежелании некоторых звёздных игроков выступать вместе с Дончичем. Известный инсайдер НБА Брайан Виндхорст предположил, что это объясняется сложностью его характера.



В нынешнем сезоне «Даллас» не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА. Команда из Техаса уступила в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», проиграв серию 3-4.



Напомним, что пресс-служба Евролиги уже опубликовала календарь на следующий сезон.