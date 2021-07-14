Названы 5 команд, претендующих на обмен Бена Симмонса

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс попал в сферу интересов пяти команд Национальной баскетбольной ассоциации. Таковыми являются «Кливленд Кавальерс», «Индиана Пэйсерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Сакраменто Кингс» и «Торонто Рэпторс». Об этом сообщил инсайдер Марк Стайн на своём сайте.

«Филадельфия» проиграла серию с «Атлантой Хоукс» (3-4) во втором раунде плей-офф. Симмонс реализовал 34,2% штрафных в плей-офф-2021, что является худшим результатом в истории НБА. В решающей седьмой встрече с «Хоукс» Бен набрал всего пять очков.



Ранее сообщалось, что в межсезонье Бен собирается сосредоточиться на развитии собственных навыков, в частности, поработать над качеством броска. О необходимости серьёзной работы в межсезонье говорил и главный тренер «Сиксерс» Док Риверс.