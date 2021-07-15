Карим Абдул-Джаббар назвал лучшего центрового современности

Член Зала славы Карим Абдул-Джаббар поделился мнением об игроке, которого можно было бы считать лучшим центровым современной НБА. Свой выбор Карим остановил на игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисе, Джоэле Эмбииде из «Филадельфии Сиксерс», а также представителе «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.



«У меня есть любимый большой игрок, он играет в «Лейкерс» и носит номер 3. Я говорю об Энтони Дэвисе. Джоэл Эмбиид — очень жёсткий, Никола Йокич тоже. Но я выбираю Энтони. «Лейкерс» до сих пор со мной.



Дэвис, как мне кажется, самый талантливый. Отличная защита, великолепная атака. Он доставляет соперникам массу проблем. К тому же он классно бросает как издали, так и со средней дистанции. Поэтому я отдаю свой голос ему», — приводит слова Карима USA TODAY.

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