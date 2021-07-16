Дмитрий Хвостов покинул «Зенит» и определился с новым клубом
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Российский разыгрывающий Дмитрий Хвостов покинул состав санкт-петербургского «Зенита», сообщает официальный сайт клуба. Баскетболист провёл в Санкт-Петербурге два сезона.
В сезоне-2019/2020 Хвостов был выбран на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Хвостов принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 2,4 очка и отдавая 3,1 результативной передачи за игру.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», 31-летний баскетболист продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». Ранее баскетболист уже выступал в составе нижегородского клуба с 2013 по 2016 год.
Ранее стало известно, что санкт-петербургский «Зенит» договорился о подписании контракта с разыгрывающим Шабаззом Напьером.
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