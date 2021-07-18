Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол высказался после поражения в пятом матче финала НБА с «Милуоки Бакс» (119:123, 2-3).



«Мы знали, что это будет нелегко. Мы не ожидали, что всё будет просто. Это сложно. Мы должны быть лучше на подборах. В частности, нам не удалось забрать подборы после неточных штрафных Янниса Адетокумбо. Все ждут, что Яннис промахнется, даже он сам. Нужно извлечь уроки из пятой игры, но она закончена. Мы должны подготовиться к шестому матчу», — приводит слова Пола Sports Illustrated.

Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100 и 109:103. Шестой матч противостояния с участием этих команд пройдёт 21 июля на арене «Бакс».