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Ролевик НБА отказался от контракта на $ 14,7 млн за год

Ролевик НБА отказался от контракта на $ 14,7 млн за год
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Защитник «Денвер Наггетс» Уилл Бартон отказался от опции продления контракта на сезон-2021/2022 стоимостью $ 14,7 млн. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, ссылаясь на источники.

По сведениям Чарании, обе стороны заинтересованы в новом контракте и приступят к переговорам в следующем месяце, когда начнёт работу рынок свободных агентов.

В нынешнем сезоне Бартон набирал в среднем за матч 12,7 очка, 4,0 подбора и 3,2 передачи в регулярном чемпионате НБА.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болл и разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури являются трансферными целями «Лос-Анджелес Лейкерс», который в нынешнем сезоне вылетел в первом раунде плей-офф.

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