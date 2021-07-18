Ролевик НБА отказался от контракта на $ 14,7 млн за год
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Защитник «Денвер Наггетс» Уилл Бартон отказался от опции продления контракта на сезон-2021/2022 стоимостью $ 14,7 млн. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, ссылаясь на источники.
По сведениям Чарании, обе стороны заинтересованы в новом контракте и приступят к переговорам в следующем месяце, когда начнёт работу рынок свободных агентов.
В нынешнем сезоне Бартон набирал в среднем за матч 12,7 очка, 4,0 подбора и 3,2 передачи в регулярном чемпионате НБА.
Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болл и разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури являются трансферными целями «Лос-Анджелес Лейкерс», который в нынешнем сезоне вылетел в первом раунде плей-офф.
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