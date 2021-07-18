Владе Дивац: в современной НБА Майкл Джордан набирал бы 80 очков

Серебряный призёр Олимпийских игр в составе сборной Югославии, бывший генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац предположил, что если бы легендарный Майкл Джордан играл в современной НБА, он бы набирал по 80 очков за матч.



«Итак, пришло время прояснить этот момент: если бы Майкл играл в нынешней НБА, он бы набирал по 80 очков за матч. Всё дело в современных правилах. Вы бы увидели, кто на самом деле лучший. Да, правила сейчас другие. Больше нет тех физических контактов, баскетболисты больше не играют жестко, нет той постоянной защиты.

Парни играют для болельщиков, и это круто, ведь они набирают много очков. Но игра стала менее конкурентоспособной, а потому сравнивать одно поколение с другим невозможно — это разные эпохи», — приводит слова Диваца Buka.