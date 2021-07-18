Леброну Джеймсу позволили пронести запрещённый предмет на финал НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принёс запрещённую вещь на финал НБА. Речь идёт о бутылке текилы. Соответствующее фото разместил у себя в «твиттере» журналист Джо Помплиано.



«Они позволили Леброну принести сегодня на арену бутылку текилы», — подписал фото Помплиано, добавив смеющиеся смайлы.

Фото можно посмотреть на странице Помплиано в «Твиттере».

«Мне разрешили? Хорошо, давай считать так! Ну а ты принеси свою текилу!» – парировал в своём «твиттере» Леброн.

«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.