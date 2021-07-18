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Камару Усман отреагировал на результат пятого матча финала НБА

Камару Усман отреагировал на результат пятого матча финала НБА
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман отреагировал на результат пятого матча финала Национальной баскетбольной ассоциации, в котором встречались «Милуоки Бакс» и «Финикс Санз». Победу со счётом 123:119 праздновали баскетболисты «Милуоки». Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100 и 109:103. Шестой матч противостояния с участием этих команд пройдёт 21 июля на арене «Бакс».

«Вперёд «Бакс». Нет времени больше играть в игры», — написал Камару в своём «твиттере», упомянув в твите лидера «Бакс» Янниса Адетокунбо и его брата Танасиса.

Ранее сообщалось, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принёс запрещённую вещь на финал НБА. Леброн является приятелем Криса Пола, выступающего за «Санз».

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