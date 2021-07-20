Крис Пол и Кармело Энтони могут объединиться с Леброном Джеймсом в «Лейкерс»

Инсайдер НБА Брэндон Робинсон утверждает, что Крис Пол, Кармело Энтони и Леброн Джеймс могут объединиться в «Лос-Анджелес Лейкерс». По словам Робинсона, такой вариант возможен, если «Финикс Санз» потерпит поражение в финале плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» (счёт в серии 2-3).\
Ветеран Пол впервые в карьере дошёл до финала НБА. Теперь у 36-летнего лидера «Финикса» есть прекрасный шанс на титул. В сезоне-2018/2019 он подписал контракт на четыре года на сумму $ 159 млн. При этом Пол может покинуть команду по окончании нынешнего сезона.
В то же время форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони, по всей видимости, покинет команду в межсезонье. Он станет свободным агентом.
По мнению инсайдера, переход Энтони и Пола сделает «Лейкерс» укомплектованной командой, которая готова к борьбе за чемпионство.
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