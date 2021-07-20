Все российские игроки снялись с драфта НБА

Центровой ЦСКА Александр Шашков снялся с драфта НБА 2021 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват». По сведениям источника, документы на отзыв кандидатуры игрок и его агент отправили в Национальную баскетбольную ассоциацию ещё в начале июля. Таким образом, все российские игроки снялись с предстоящего драфта НБА.
Ранее сообщалось о снятии 21-летнего форварда «Химок» Владислава Одинокова, 20-летнего защитника «Автодора» Никиты Михайловского и 19-летнего защитника «Басконии» Павла Савкова.
Церемония драфта НБА 2021 года будет проходить в Нью-Йорке 29 июля. В последний раз россиян выбирали на драфте НБА ещё в 2013 году. Тогда Сергей Карасёв был задрафтован под 19-м номером клубом «Кливленд Кавальерс».
Напомним, во время просмотра для скаутов на мероприятии Klutch Sports Pro Day проспект драфта НБА Джерико Симс травмировал глаз при попытке эффектно забить сверху.
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