Майк Буденхольцер отреагировал на чемпионство в НБА

Главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер прокомментировал своих подопечных в финале НБА. «Милуоки» обыграл «Финикс» со счётом 4-2 в серии.
«Я хочу поблагодарить „Финикс“. У них потрясающие игроки во главе с Девином Букером и Крисом Полом. Весь их состав. Замечательный тренер Монти Уильямс. Я сильно уважаю их, как соперников. Наша победа — заслуга игроков. Мы очень старались. Наши игроки невероятно обучаемы, они извлекли максимум пользы в этом году и делали это с первого дня сезона. Я очень рад за них.
Каждая игра носит индивидуальный характер, но после того, как мы уступали 2-0 нам было очень важно выиграть третий и четвёртый матчи, а затем победить на выезде, чтобы мы сегодня вечером могли закрыть серию на глазах у наших фанатов. На таком этапе каждая игра одинаково важна», — приводит слова Буденхольцера ASAP Sports.
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