Владимир Гомельский отреагировал на снятие российского проспекта с драфта НБА

Российский комментатор Владимир Гомельский отреагировал на снятие защитника «Автодора» Никиты Михайловского с драфта НБА. Гомельского на сайте спросили, кто манипулирует Михайловским и «сколько он может вариться в «Автодоре».
«Зато как легко там вариться. Ни тебе конкуренции, ни тебе завышенных требований. А разговоры о НБА — для пущей красивости», — написал Гомельский на своём сайте.
Ранее стало известно, что все российские игроки снялись с драфта НБА. Помимо Михайловского с драфта снялись центровой ЦСКА Александр Шашков, форвард «Химок» Владислав Одиноков и защитник «Басконии» Павел Савков.
Церемония драфта НБА 2021 года будет проходить в Нью-Йорке 29 июля. В последний раз россиян выбирали на драфте НБА ещё в 2013 году. Тогда Сергей Карасёв был задрафтован под 19-м номером клубом «Кливленд Кавальерс».
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